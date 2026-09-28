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Опубликовано 28 сентября, 07:55

«Сферум» запустил подкаст «Родительский падеж»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

«Сферум» запустил подкаст «Родительский падеж», в котором специалисты будут разбирать наиболее частые вопросы о воспитании и развитии детей. Проект охватит темы учёбы, психологии, спорта, безопасности и финансов.

Первый выпуск посвящён тому, как защитить ребёнка в школе, на улице и в интернете. Экспертом стала основатель Академии безопасности Ольга Бочкова. Она рассказала, как научить детей замечать потенциальную угрозу и правильно действовать в сложной ситуации.

В следующих эпизодах к обсуждению присоединятся специалисты из разных сфер, среди которых представитель Центробанка, известный тренер по боксу и обладатель звания «Учитель года». Новые выпуски будут появляться в официальном сообществе «Сферума» во «ВКонтакте», в VK Видео и VK Музыке. Ведущая проекта Кристина Давыдова отметила, что родители ежедневно сталкиваются с десятками непростых вопросов.

«В текущем информационном потоке легко потеряться, поэтому мы пригласили признанных экспертов, чтобы открыто обсудить актуальные родительские вопросы», — подчеркнула она.

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Ранее Life.ru рассказывал о необходимости объединить усилия родителей и цифровых платформ ради безопасности детей в интернете. На ПМЭФ эксперты отмечали, что семья играет ключевую роль в защите ребёнка, однако ответственность за безопасную цифровую среду должны разделять и сами онлайн-сервисы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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