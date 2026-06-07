На ПМЭФ обсудили технологический суверенитет, развитие аналитики и коммуникации

В заключительный день Петербургского международного экономического форума главными темами стали технологический суверенитет России, подготовка ИТ-кадров, развитие аналитики, безопасность детей в интернете и новые способы общения с молодёжью. На дискуссиях говорили о том, как российские технологии, данные и культурные смыслы становятся основой для развития бизнеса и государства.

ИТ-кадры: учить, удерживать и делать счастливыми

На «ИТ-завтраке» «Цифровой. Суверенный. Наш» обсудили переход от импортозамещения к цифровому суверенитету. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что главная задача сейчас — поднять качество подготовки специалистов в сложных областях: от роботизации до связи. Он напомнил о правиле, по которому ИТ-компании отчисляют 3% сэкономленных на льготах средств на обучение кадров.

Отдельно министр затронул тему искусственного интеллекта в школах. По его словам, учителя пока отстают от учеников.

«Меня очень пугает история, когда у нас в школе 80% проникновения ИИ-ассистентов. Дети используют это широко и массово, а учителя пока отстают. Мы очень надеемся вместе с «Яндексом» всё-таки интегрировать это в систему подготовки учителей. Учителя должны владеть этими инструментами хотя бы на том же уровне, что и дети», — сказал Шадаев.

Начальник Управления Президента РФ по развитию ИТ-коммуникаций Татьяна Матвеева добавила, что специалистов нужно не только учить, но и удерживать в стране. Причём деньги — не главное.

«Согласно опросам, в 70% случаев речь идёт про удовлетворённость своей работой, про самоотдачу, про самооценку, про понимание того, что ты работаешь и результаты твоей работы используются и признаются», — подчеркнула Матвеева.

Она призвала ИТ-сообщество вместе работать над тем, чтобы у айтишников был «соответствующий уровень счастья». А председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поблагодарил профильное министерство, администрацию, ассоциации и представителей отрасли за совместную работу над законодательной повесткой.

«Эта пятилетка выдалась урожайной и насыщенной для ИТ-комитета. Мы, кстати, ещё планируем несколько инициатив успеть под занавес», — заметил он.

Аналитика: магазины у дома и бережливые покупатели

На сессии об аналитике потребления представители государства и бизнеса рассказали, как данные помогают понять покупателей. Президент АКИТ Артём Соколов отметил, что в России формируется собственная исследовательская база, которая постепенно заменяет зарубежную. Исследование «Амбердаты» показало:

Главный канал покупок — магазины у дома.

— магазины у дома. Ключевые факторы при выборе товара — срок годности, цена, состав и натуральность. Даже люди с высоким доходом не готовы сильно переплачивать за экологичность: цена важнее для 42% покупателей.

— срок годности, цена, состав и натуральность. Даже люди с высоким доходом не готовы сильно переплачивать за экологичность: цена важнее для 42% покупателей. Как узнают о новинках? 74% находят новый товар просто на полке в магазине. Рекомендации близких — 36,5%, соцсети и блоги — только 15%.

74% находят новый товар просто на полке в магазине. Рекомендации близких — 36,5%, соцсети и блоги — только 15%. Поведение после роста цен — 93% стали выбирать более экономные форматы покупок.

Реваз Юсупов из Центра развития перспективных технологий рассказал о системе маркировки «Честный знак». Она уже охватывает больше 50 отраслей, в ней участвуют 1,1 млн компаний. По его словам, российские технологии маркировки можно экспортировать.

Депутат Антон Горелкин добавил, что российский исследовательский рынок переживает «второе рождение», а наша аналитика может выходить на внешние рынки.

Дети в Сети: интернет вместо улицы

На сессии «Цифровые дети» эксперты заговорили о том, что ответственность за безопасность подростков в интернете нужно делить между всеми — государством, бизнесом, школой и родителями. Директор по специсследованиям Mediascope Марина Пикулева привела цифры:

«В среднем подросток проводит в интернете около шести часов в день. Для современных детей цифровая среда стала территорией свободы. Если для предыдущих поколений такой территорией была улица, то для современных детей ею стала цифровая среда», — сказала она.

Татьяна Матвеева отметила, что родители сами запутались в этом вопросе.

«89% родителей считают, что за безопасность детей в Сети отвечает семья, однако более 90% уверены, что цифровые платформы должны нести ответственность за алгоритмы и борьбу с деструктивным контентом. Это показывает, что запрос общества сегодня заключается не в поиске одного ответственного, а в объединении усилий», — заявила Матвеева.

Глава Альянса по защите детей Елизавета Белякова добавила, что, по опросам, на взгляды подростков соцсети влияют сильнее, чем родители: 78% против 38%. Она также рассказала, что Альянс разрабатывает «белую книгу» «Искусственный интеллект для детей», чтобы объяснять им новые технологии простым языком.

Новые медиа: эмоции и вовлечение

На сессии о новых медиа заметили, что искусственный интеллект меняет рынок. Телеведущая и общественный деятель Юлия Барановская объяснила, как говорить с молодыми людьми:

«Даже в моей профессии телеведущей давно уже не модно быть просто диктором центрального телевидения с выученным, выглаженным текстом, безэмоционально говорящим на камеру. Сейчас больше всех цепляют эмоции, живое общение, какая-то своя личная фишка», — отметила она.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов добавил, что для молодой аудитории недостаточно просто быть в интернете — важна интерактивность и эмоциональная привязанность к бренду.

Ранее проректор мастерской управления «Сенеж», он же руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев рассказал на ПМЭФ, что молодёжь остаётся в городе из-за хороших дорог, парков, школ и другой инфраструктуры. Но теперь это работает всё хуже. Главная борьба за людей уходит в интернет — именно там сейчас формируются ценности и модели поведения.