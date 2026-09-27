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Опубликовано 27 сентября, 00:52

Сфотографируйся — и в плен: Боец ВСУ рассказал о задании сделать фото с флагом Украины в Могрицах

Военные РФ взяли в плен бойца ВСУ при попытке сделать фото с флагом в Могрицах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Мухин рассказал, что попал в российский плен после задания сфотографироваться с украинским флагом в селе Могрицы Сумской области. Об этом пишет РИА «Новости».

«При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришёл туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом», — рассказал он.

Военнослужащий утверждает, что после этого начался миномётный обстрел, а в районе появились FPV-дроны. Затем к бойцам ВСУ подошли российские военные, которые взяли его в плен.

Мухин также заявил, что является гражданином Португалии. По его словам, сотрудники украинского территориального центра комплектования не сочли наличие второго гражданства основанием для освобождения от мобилизации.

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Ранее украинский военнослужащий Михаил Скляр рассказал, что его подразделение потеряло позицию после того, как дежурный в блиндаже уснул во время смены и пропустил российских бойцов. По словам пленного, он нёс службу вместе с напарником. После своей очереди Скляр лёг спать и оставил того на посту.

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Виталий Приходько
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