Сфотографируйся — и в плен: Боец ВСУ рассказал о задании сделать фото с флагом Украины в Могрицах

Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Мухин рассказал, что попал в российский плен после задания сфотографироваться с украинским флагом в селе Могрицы Сумской области. Об этом пишет РИА «Новости».

«При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришёл туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом», — рассказал он.

Военнослужащий утверждает, что после этого начался миномётный обстрел, а в районе появились FPV-дроны. Затем к бойцам ВСУ подошли российские военные, которые взяли его в плен.

Мухин также заявил, что является гражданином Португалии. По его словам, сотрудники украинского территориального центра комплектования не сочли наличие второго гражданства основанием для освобождения от мобилизации.

Ранее украинский военнослужащий Михаил Скляр рассказал, что его подразделение потеряло позицию после того, как дежурный в блиндаже уснул во время смены и пропустил российских бойцов. По словам пленного, он нёс службу вместе с напарником. После своей очереди Скляр лёг спать и оставил того на посту.