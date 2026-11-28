Шадаев допустил превращение «Госуслуг» в национального ИИ-агента
Максим Шадаев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Портал «Госуслуги» в перспективе может стать универсальным национальным ИИ-агентом. Одним из главных преимуществ государственной платформы перед коммерческими экосистемами является объём уже имеющейся информации о пользователях. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев на конференции AI Journey.
По словам главы Минцифры, госпортал обладает возможностями для создания цифрового помощника, который не будет привязан к интересам какой-либо коммерческой компании.
«Мы считаем, что «Госуслуги» могут стать тем самым универсальным, равноудалённым агентом. Национальный агент будет», — заявил министр.
Шадаев объяснил, что государственная платформа уже располагает значительным объёмом сведений о гражданах. Это обстоятельство даёт ей определённое преимущество при создании сервисов на основе искусственного интеллекта.
Кроме того, в отличие от крупных коммерческих экосистем, госпортал не связан с бизнес-интересами отдельных игроков рынка. Именно равноудалённость от них глава Минцифры назвал ещё одним аргументом в пользу создания национального ИИ-агента на базе «Госуслуг».
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