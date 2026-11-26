Перехват ракет и беспилотников над Украиной силами НАТО означал бы вступление альянса в конфликт. Такое мнение президент Румынии Никушор Дан высказал в разговоре с журналистами в Брюсселе, передаёт Mediafax.

Главу государства спросили, готов ли Бухарест поддержать инициативу Варшавы по уничтожению воздушных целей над украинской территорией, если они направляются в сторону стран Североатлантического альянса.

Дан напомнил, что румынские власти изучали такой сценарий около года назад. Тогда анализ показал, что реализация инициативы будет означать непосредственное участие в боевых действиях. Президент пообещал проинформировать журналистов, если эта оценка изменится.

Напомним, ранее Польша предложила союзникам по НАТО перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Инициативу обсуждали 23 ноября на встрече послов стран альянса в Брюсселе, однако конкретных решений принято не было. При этом в Варшаве уже заявили, что альянс не поддерживает эту идею.