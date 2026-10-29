«Шаг назад!» В Комитете Госдумы по ИИ выступили против запрета нейросетей для детей
Депутат Госдумы Сидякин выступил против запрета нейросетей для детей
Запрещать детям пользоваться нейросетями нецелесообразно, поскольку искусственный интеллект открывает широкие возможности для получения знаний. Такое мнение высказал председатель нового Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.
Депутат Сидякин выступил против запрета нейросетей для детей. Видео © Life.ru
По его словам, решение о том, в какой степени ребёнок может пользоваться нейросетями, должны принимать прежде всего родители, а не государство.
«Запрещать детям пользоваться нейросетями — это вопрос больше степени родителей, а не государства», — подчеркнул Сидякин.
Он отметил, что технологии искусственного интеллекта помогают получать научную и медицинскую информацию. Поэтому полный отказ от их использования, по мнению политика, означал бы движение назад.
Отдельно Сидякин затронул вопрос развития суверенного искусственного интеллекта в России. Он рассказал, что национальные модели должны соответствовать требованиям, связанным с традиционными ценностями, а в ближайшее время ожидается нормативный акт, который определит порядок проверки такого соответствия.
Кроме того, государство заинтересовано в защите служебной информации, подчеркнул политик. Использование отечественных ИИ-моделей позволит снизить риск передачи конфиденциальных документов за пределы защищённой инфраструктуры.
Сидякин добавил, что суверенные разработки планируется поддерживать налоговыми и другими преференциями. При этом у чиновников и депутатов должна сформироваться культура безопасного использования нейросетей, исключающая загрузку служебных материалов в сторонние сервисы.
Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения России определило правила использования искусственного интеллекта школьниками. Согласно рекомендациям ведомства, ученикам младших классов не следует самостоятельно работать с нейросетями, а школьникам постарше разрешено применять их в учебных целях с согласия педагога. При этом использовать ИИ на экзаменах и других формах проверки знаний запрещено.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)