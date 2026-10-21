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Регион
Опубликовано 21 октября, 14:56

«Шаг в правильном направлении»: В Госдуме оценили решение Грузии наладить связи с Россией

Депутат Затулин поддержал назначение спецпредставителя Грузии по связям с РФ

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Назначение в Грузии специального представителя по связям с Россией может способствовать развитию отношений между двумя странами, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, поддержав решение премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе.

«Решение о назначении специального представителя — это шаг в правильном направлении. Отношения между Россией и Грузией должны существовать и развиваться», — подчеркнул парламентарий.

При этом Затулин напомнил о главном препятствии для полноценного восстановления двусторонних отношений — позиции Тбилиси по Абхазии и Южной Осетии.

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Ранее Ираклий Кобахидзе выразил надежду на отмену российских ограничений на поставки грузинского вина, минеральной воды и других напитков. По его словам, Тбилиси продолжает работать над урегулированием ситуации и рассчитывает добиться пересмотра решения в ближайшее время. Ограничения ввёл Роспотребнадзор, выявивший нарушения обязательных требований к продукции. Под запрет на ввоз попали в том числе грузинские вина, коньяк, пиво, газированные напитки и минеральная вода «Набеглави».

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Юрий Лысенко
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