«Шаг в правильном направлении»: В Госдуме оценили решение Грузии наладить связи с Россией

Назначение в Грузии специального представителя по связям с Россией может способствовать развитию отношений между двумя странами, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, поддержав решение премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе.

«Решение о назначении специального представителя — это шаг в правильном направлении. Отношения между Россией и Грузией должны существовать и развиваться», — подчеркнул парламентарий.

При этом Затулин напомнил о главном препятствии для полноценного восстановления двусторонних отношений — позиции Тбилиси по Абхазии и Южной Осетии.