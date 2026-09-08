Шакира может приехать в Россию в 2027 году: Продюсер раскрыл возможный гонорар

Шакира может выступить в России в 2027 году, если зарубежные артисты продолжат успешно проводить здесь концерты. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» сделал продюсер Сергей Дворцов.

По его мнению, зарубежные исполнители следят за опытом коллег и обращают внимание на востребованность их выступлений у российской публики. При благоприятных условиях вероятность приезда колумбийской певицы Дворцов оценивает как высокую, однако в 2026 году её концерта он не ожидает.

«Но не в этом году, это точно. Возможно, в 2027-м», — заявил продюсер.

Одним из основных условий возможного выступления станет гонорар. По оценке Дворцова, за один концерт Шакиры организаторам может потребоваться заплатить около 30–50 млн рублей.

Кроме того, продюсер ожидает от команды артистки внушительного бытового райдера. В нём, по его предположению, могут оказаться дорогие автомобили, охрана и премиальные продукты. При этом Дворцов считает, что российские организаторы способны выполнить подобные требования.

Тем временем переговоры о возможном концерте Шакиры уже ведутся в Кыргызстане. В управлении делами президента республики подтвердили обсуждение выступления певицы в Бишкеке, которое может состояться в ноябре.

В июле Шакира в четвёртый раз выступила на финале чемпионата мира по футболу. Певица приняла участие в масштабном шоу на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, вновь став одной из главных музыкальных звёзд мундиаля.