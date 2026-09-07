Шакира может выступить в Бишкеке в ноябре

Шакира может выступить в Бишкеке уже в ноябре. Представители Киргизии обсуждают условия концерта с командой колумбийской певицы, однако окончательная дата ещё не утверждена, сообщает 24.kg.

О возможном приезде звезды объявил управляющий делами президента республики Каныбек Туманбаев. Он опубликовал видео с артисткой, сопроводив его подписью: «Шакира! Скоро на Bishkek Arena! Ждёте?» Выступление хотят провести на новом стадионе «Бишкек Арена», рассчитанном на 51 тысячу зрителей. Площадка открылась 31 августа и уже приняла церемонию начала VI Всемирных игр кочевников.

При этом организаторы пока не назвали ни стоимость билетов, ни дату начала продаж. На официальном сайте Шакиры концерт в Бишкеке пока что не стоит в графике турне.

Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Шакиры на финале чемпионата мира по футболу — 2026. Оно стало для певицы уже четвёртым появлением на решающем матче мундиаля.