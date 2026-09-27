Шакира взвинтила цены на Египет: Путёвки на даты концерта подорожали на 50%

Концерт Шакиры у пирамид Гизы привёл к росту цен на отдых в Египте в конце ноября. Туристы, которые планируют поездку на даты выступления, могут заплатить значительно больше обычного. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сильнее всего подорожали варианты размещения рядом с площадкой концерта. Например, недельный тур на двоих в Marriott Mena House в Каире с вылетом в день шоу сейчас стоит около 864 тысяч рублей. Для сравнения, аналогичный вариант на середину ноября можно найти примерно за 549 тысяч рублей. Разница в стоимости составляет около 57%.

В других отелях столицы рост цен оказался менее заметным — некоторые предложения на даты выступления стали дороже соседних заездов примерно на 8–10%. Также увеличилась стоимость путёвок на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады — в среднем на 15–30 тысяч рублей.

Шакира должна выступить у пирамид Гизы 28 ноября. Для певицы это станет первым концертом в Египте почти за 20 лет. Изначально шоу планировали провести весной, однако позже его перенесли на осень из-за ситуации на Ближнем Востоке.

При этом проведение мероприятия всё ещё может измениться. Египтологи ранее обратились в суд с требованием запретить масштабные концерты и фестивали возле древнего комплекса, заявляя о возможном вреде для археологической зоны.

Ранее Life.ru писал, что Шакира может приехать в Россию в 2027 году. Зарубежные исполнители следят за опытом коллег и обращают внимание на востребованность их выступлений у российской публики. При благоприятных условиях вероятность приезда колумбийской певицы довольно высока.