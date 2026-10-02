В Киргизии фанаты начали брать кредиты ради концерта Шакиры

В Киргизии поклонники Шакиры ищут способы попасть на её первый концерт в Центральной Азии: одни запускают сборы в соцсетях, другие рассматривают накопления и кредитные карты. Об этом пишут местные СМИ.

Поводом стал высокий ценник на билеты. Самые доступные места стоили 12 тысяч сомов, однако их раскупили уже в первый час продаж. Остальные категории обходятся в сумму до 40 тысяч сомов, а билеты в VIP-зоны продаются отдельно.

Одна из жительниц Бишкека открыла в соцсетях сбор на билет, признавшись, что сама не может позволить себе такую покупку. Меньше чем за сутки ей перевели необходимую сумму — деньги присылали блогеры, артисты, предприниматели и обычные пользователи. После этого похожие сборы начали запускать и другие фанаты.

Местное издание «Акчабар» отмечает, что часть поклонников планировала оплачивать концерт за счёт накоплений или кредитных карт. Таким образом, ажиотаж вокруг выступления уже вышел за рамки обычной продажи билетов и спровоцировал обсуждение того, насколько далеко люди готовы зайти ради встречи с кумиром.

Спрос при этом оказался высоким. Только за первый день было продано более 13 тысяч билетов — около 30% от общего числа. Покупки оформили жители 22 стран, однако более 77% продаж пришлось на Киргизию.

Колумбийская певица выступит 18 октября на новой «Бишкек Арене», официальное открытие которой состоится 5-го числа. Концерт пройдёт в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Интерес к выступлению проявляют далеко не только жители Киргизии. Запросы на покупку поступили из 22 стран, причём среди зарубежных покупателей лидирует Казахстан, за ним идут Россия и Узбекистан. Билеты также приобретают жители США, ОАЭ, Таджикистана, Турции, Германии, Китая и Великобритании.

Ранее Life.ru писал о возможном концерте Шакиры в России в 2027 году. Продюсер Сергей Дворцов оценивал вероятность такого визита как высокую при благоприятных условиях, однако исключал выступление певицы в 2026-м. Возможный гонорар артистки за одно шоу он оценивал в 30–50 миллионов рублей.