Шаляпин, Высоцкий и Мейерхольд: В Петербурге собрали пять веков театра под одной крышей

В петербургском Манеже 25 сентября открылась выставка «Сцена действия», объединившая более тысячи предметов из истории русского театра. Среди главных экспонатов — оригинальный занавес к «Маскараду» Всеволода Мейерхольда, который впервые за 40 лет представили вместе с арлекином. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге открыли выставку «Сцена действия». Видео. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Для масштабного проекта свои коллекции предоставили 98 музеев, театров, архивов и частных собраний. Посетители смогут увидеть костюм Фёдора Шаляпина из оперы «Борис Годунов», фрагмент занавеса к «Гамлету» с Владимиром Высоцким, редкий реквизит и работы известных художников. Многие предметы связаны с ключевыми постановками разных эпох.

Особое место отвели наследию Мейерхольда. Созданный по эскизам Александра Головина занавес к «Маскараду» уже выставляли в Манеже четыре десятилетия назад. Теперь его впервые дополнили арлекином, за которым во время спектакля скрывалось осветительное оборудование. Всего для постановки изготовили пять полотен, сменявших друг друга по ходу действия.

Организаторы отказались от привычной хронологии и превратили экспозицию в своеобразный спектакль из семи новелл. Каждая посвящена определённым событиям и знаковым постановкам. По словам директора Манежа Анны Яловой, такой подход позволяет показать, как сценическое искусство взаимодействовало с обществом и отражало исторические перемены.

Одна из частей выставки рассказывает о Союзе театральных деятелей России, отмечающем 150-летие. Председатель организации Владимир Машков обратил внимание на преемственность поколений и влияние театра на живопись и скульптуру. Отдельная новелла посвящена истокам русского сценического искусства, которому в этом году исполняется 270 лет.

Проект будет работать до февраля. Помимо знакомства с историческими предметами, посетители смогут побывать на лекциях, экскурсиях, творческих встречах и театральных показах.

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