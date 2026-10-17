SHAMAN назвал себя свободным после слухов о разводе с Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отреагировал на слухи о возможном расставании с супругой Екатериной Мизулиной. Артист заверил, что остаётся женатым, однако подчеркнул, что его сценический образ предполагает свободу. Об отношениях пара рассказала в шоу «Кстати».

«Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но SHAMAN на сцене всегда свободен. Я аккуратно выкрутился», — пошутил исполнитель.

Поводом для обсуждений стали раздельные появления супругов на светских мероприятиях и новая песня артиста «Прощай, моя любовь». В композиции говорится о расставании людей, которые всё ещё испытывают друг к другу чувства. Поклонники предположили, что текст может отражать проблемы в личной жизни музыканта.

Екатерина Мизулина, в свою очередь, призналась, что подобные слухи давно перестали удивлять их с мужем.

«Ребят, ну про вас в Интернете тоже много чего гуляет. Такие сплетни появляются раз в две-три недели, и мы уже к этому привыкли», — сказала глава Лиги безопасного интернета.

SHAMAN и Мизулина официально зарегистрировали брак 5 ноября 2025 года в Донецке. Супруги обошлись без пышной церемонии, появившись в загсе в одежде цвета хаки. Позднее они устроили семейное торжество в Москве.

Примечательно, что это не первый случай, когда паре приходится комментировать домыслы о личной жизни. Ранее Life.ru рассказывал, как SHAMAN высмеял слухи о тайной свадьбе и разводе с Екатериной Мизулиной. Тогда певец признался, что они с супругой вместе смеются над подобными публикациями, а за новое бракосочетание журналисты приняли обычный семейный ужин.