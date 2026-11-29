Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что скандал вокруг его выступления с гитаристом на юбилейном концерте в Кремле был организован намеренно. Артист говорит, что ему практически удалось установить, кто стоит за волной критики, и теперь он собирается разбираться с предполагаемым заказчиком в правовом поле.

«Очевидно, что это заказная история. Мы прорабатываем эту тему. И уже практически выяснили заказчика и будем сейчас в рамках закона разбираться», — заявил исполнитель в беседе с 78.ru.

По словам Дронова, зрители, лично присутствовавшие на концерте, остались довольны шоу. Певец уверен, что негативную реакцию распространяют преимущественно люди, которые не видели выступление целиком.

Напомним, причиной скандала стал эпизод концерта, прошедшего 22 ноября в Государственном Кремлёвском дворце. Во время одного из номеров SHAMAN опустился на колени перед гитаристом и потянулся языком к его инструменту. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали неоднозначную реакцию. 28 ноября стало известно, что одна из россиянок направила обращения в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить действия исполнителя.