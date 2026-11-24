Певица Татьяна Буланова призналась, что один из самых счастливых Новых годов в её жизни прошёл в поезде практически без угощений. Эту историю певица вспомнила в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однажды артистка возвращалась после тяжёлых гастролей и встретила праздник прямо в купе. Накрыть стол у компании не получилось: из праздничных запасов оказались только бутылка шампанского и обычные стаканы.

Ровно в полночь путешественники разлили напиток и подняли бокалы за светлое будущее. Несмотря на отсутствие привычного застолья, вечер получился особенно весёлым.

«Это было очень смешно, но мы столько смеялись в тот день и были по-настоящему счастливыми», — поделилась Буланова.

Певица рассказала, что из-за плотного гастрольного графика ей не раз приходилось проводить новогодние каникулы вдали от дома. Каждый год она старается придумать что-нибудь новое для праздника, однако признаёт, что самые запоминающиеся события нередко происходят совершенно неожиданно.

Ранее Life.ru сообщал, что Татьяна Буланова вошла в число артистов, которых приглашают на новогодние корпоративы за четыре–пять миллионов рублей. По словам продюсера, декабрьские выступления особенно выгодны для исполнителей: ближе к праздникам гонорары заметно увеличиваются, а в саму новогоднюю ночь могут вырасти на 50%.