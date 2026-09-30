Владимир Зеленский оказался в политическом тупике из-за конкуренции за пост президента Украины. Такое мнение высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор. Его слова приводит Parlamentní listy.

«В спину ему дышит [экс-главком ВСУ] Валерий Залужный, который заявляет прямо, что Россия не может проиграть в этом конфликте», — сказал Шандор.

По словам чешского генерала, среди потенциальных соперников Зеленского также находится бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров. Он претендует на пост президента и придерживается другого взгляда на ситуацию в стране, отметил Шандор.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Зеленский хотел не просто провести выборы, а заранее обеспечить нужный ему результат. По её словам, речь шла и о том, чтобы устранить с политической дистанции потенциально сильных соперников. Мендель также утверждала, что после отказа чиновников участвовать в таком сценарии Зеленский отменил выборы.