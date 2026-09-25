Владимир Зеленский хотел не просто провести выборы, а заранее обеспечить себе нужный результат, фальсификацией. Его бывшая пресс-секретарь Юлии Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметила, что речь шла о попытке убрать с дистанции потенциально сильных соперников.

По её словам, Зеленский думал о проведении выборов летом. Однако он не хотел свободного голосования.

«Поэтому он пригласил бывшего главнокомандующего и своего начальника штаба, которые пользуются определённым авторитетом на Украине и попросил их не баллотироваться в президенты, а поддержать его кандидатуру. По крайней мере один из них отказался», — сказала она.

После этого риторика вокруг выборов изменилась. Зеленский, опасаясь поражения, начал использовать в качестве аргументов сложности с участием находящихся за рубежом граждан и военнослужащих на передовой. Экс-пресс-секретарь также уверена, что даже при максимально выгодных для Зеленского условиях его шансы на победу остаются крайне низкими.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что Владимир Зеленский ещё в июне был готов пойти на выборы, но передумал. Причиной стало возможное участие в кампании экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Фёдоров также упомянул, что Зеленский поинтересовался его личной мотивацией.