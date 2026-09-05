Шанс на мир: В Госдуме объяснили решение Путина не наносить удары по Киеву

Решение президента России Владимира Путина в течение трёх суток не наносить удары по Киеву демонстрирует приверженность мирному урегулированию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий отметил, что Россия вновь показывает желание найти мирное решение конфликта и даёт шансы переговорному процессу. Он напомнил, что спецпредставители президента США Дональда Трампа, прибывшие с визитом в Москву, затем направятся в Киев.

Напомним, Владимир Путин распорядился не наносить удары по Киеву в течение трёх суток. Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ограничение действует с полуночи и связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в украинской столице. Решение принято на фоне визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.