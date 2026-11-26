Президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс в Палату представителей Национального собрания законопроект об амнистии в связи с Годом белорусской женщины. Инициатива предусматривает как полное освобождение от наказания, так и сокращение его сроков для отдельных категорий осуждённых, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Полностью освободить от наказания предлагается женщин, совершивших преступления до достижения совершеннолетия и отбывших не менее года. В остальных подобных случаях срок сократят на три года. Последняя мера коснётся и мужчин, преступивших закон в несовершеннолетнем возрасте.

Беременным женщинам и матерям троих и более несовершеннолетних детей предлагается сократить наказание на два года. На год — пенсионеркам, матерям одного или двух детей, женщинам с инвалидностью I и II групп и онкологическими заболеваниями. Амнистия также затронет женщин, осуждённых за преступления по неосторожности.

Действие закона планируют распространить и на женщин, приговорённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также на тех, чьи уголовные дела ещё находятся на стадии расследования или судебного рассмотрения.

При этом амнистия не будет всеобщей. Законопроект предусматривает ограничения для совершивших умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах, преступления против несовершеннолетних и преступления экстремистской направленности, неплательщиков алиментов и злостных нарушителей порядка отбывания наказания.

Напомним, Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины во время новогоднего обращения к гражданам республики. А 28 октября президент поручил МВД разработать законопроект об амнистии, уделив особое внимание сохранению семей.