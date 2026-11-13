Президент США Дональд Трамп за время своего правления серьёзно осложнил отношения Вашингтона с европейскими союзниками, Ираном и Китаем. Об этом рассказал кандидат исторических наук, доцент Государственного университета управления Сергей Чуев.

По словам эксперта, сильнее всего изменения американского внешнеполитического курса почувствовали европейские страны и партнёры США по НАТО. Трамп потребовал увеличить расходы на оборону, переложил на союзников значительную часть финансовой нагрузки, связанной с поддержкой Украины, и использовал торговые пошлины как инструмент давления. Чуев охарактеризовал подобный подход как шантаж.

Дополнительную напряжённость внесли территориальные инициативы американского президента. В частности, его высказывания о Канаде и намерения установить контроль над Гренландией вызвали обеспокоенность руководства обеих стран.

«Инициативы по Канаде и по Гренландии не могли тоже пройти незамеченными, и канадское, датское руководство тоже серьёзным образом напряглось», — пояснил политолог.

Вторым направлением Чуев назвал Иран. По его оценке, военные действия США против исламской республики окончательно перевели отношения двух государств в разряд открыто враждебных. Эксперт также считает, что последствия американской политики на Ближнем Востоке затронули европейских потребителей нефти.

Третьим государством в списке оказался Китай. Торговые пошлины Вашингтона вызвали ответные ограничения со стороны Пекина и усилили противоречия между двумя крупнейшими экономиками. При этом, как заметил Чуев, американо-китайские отношения и до возвращения Трампа в Белый дом нельзя было назвать безоблачными.

«Нельзя сказать, что китайцы до Трампа сверх лояльно относились к американскому руководству, но вот этот особенный политический стиль Дональда Трампа, он, наверно, вызывает дополнительное раздражение», — заключил специалист в комментарии РИА «ФедералПресс».