Президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев на выборах в Конгресс может начать договариваться с политическими противниками о гарантиях безопасности для себя и своей семьи после ухода из Белого дома. Такой сценарий в беседе с Общественной Службой Новостей допустил политолог Максим Бардин.

По мнению эксперта, американский лидер постепенно сосредоточится на собственной политической судьбе. Бардин предполагает, что Трамп может попытаться договориться с демократами о будущей амнистии, а параллельно обсудить с вице-президентом Джей Ди Вэнсом или госсекретарём Марко Рубио передачу политического влияния внутри Республиканской партии.

Политолог считает, что результаты промежуточных выборов стали серьёзным ударом по республиканцам. При этом он не видит оснований говорить об укреплении Демократической партии, у которой, по его оценке, пока нет очевидного кандидата на президентских выборах 2028 года.

Бардин также предположил, что демократы могут попытаться договориться непосредственно с Рубио. Подобный вариант, по его мнению, позволил бы избежать сложной борьбы за выдвижение нового политического лидера.

Несмотря на поражение своей партии, Трамп сохраняет значительные административные полномочия и возможность влиять на политическую повестку. Однако Бардин сомневается, что американский президент станет использовать все эти ресурсы для продолжительного противостояния с оппозицией.

«В общем, похоже на то, что Трамп в ближайшее время начнёт готовить свой уход с политической сцены, которая может погрузиться во временное затишье», — заключил политолог.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Демократы обеспечили себе большинство в обеих палатах Конгресса, а новый состав американского парламента приступит к работе 3 января 2027 года.