Канцлер Германии Фридрих Мерц поставил свою страну в положение политической изоляции, связав согласование бюджета Евросоюза с финансированием Украины. Такую оценку итогам саммита в Брюсселе дал обозреватель Berliner Zeitung Томас Фасбендер.

По мнению журналиста, попытка одновременно сократить общеевропейские расходы и добиться единогласной поддержки Киева оказалась ошибочной. Автор подчеркнул, что государства Евросоюза по-разному оценивают отношения с Россией и Китаем, поэтому добиться единства посредством финансового давления невозможно.

Сам Мерц накануне переговоров настаивал на необходимости обеспечить финансовую устойчивость Евросоюза, одновременно сохранив военную и гуманитарную поддержку Украины. Канцлер требовал, чтобы в финансировании Киева участвовали все 27 государств объединения.

Напомним, ноябрьский саммит Евросоюза в Брюсселе завершился досрочно. Европейские лидеры не смогли согласовать ни семилетний бюджет объединения на 2028–2034 годы, ни предоставление Украине дополнительного кредита на 45 миллиардов евро. Венгрия, Словакия и Чехия отказались присоединяться к программе финансирования, а Болгария согласилась поддерживать только гражданские нужды Киева.