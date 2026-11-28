Шар с фейерверками обрушил огненный дождь на толпу зрителей, 120 обратились к врачам
Шар с фейерверками начали взрываться над толпой во время фестиваля в Мьянме
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В городе Таунджи в Мьянме празднование традиционного фестиваля огней едва не закончилось трагедией. Над головами зрителей загорелся воздушный шар с пиротехникой, которая начала взрываться прямо в толпе.
В Мьянме загоревшийся воздушный шар обрушил фейерверки на толпу людей. Видео © X / Slawa J
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как горящие фрагменты падают на землю, а люди в панике пытаются покинуть площадку. Некоторые участники праздника пытались защититься от летящих искр одеялами. По данным местных СМИ United Daily и DVB, только за одну из финальных ночей фестиваля (23–24 ноября) ожоги от падающих фейерверков получили 12–16 пострадавших, а общее число обратившихся за медицинской помощью с учетом давки и обмороков приблизилось к 120.
Фестиваль Тазаундайн — традиционный буддийский праздник, знаменующий окончание сезона дождей. Одним из главных событий торжества в Таунджи являются соревнования по запуску воздушных шаров с пиротехникой. В этом году в конкурсе участвовал 561 аэростат.
При этом ещё в октябре во время подготовки к фестивалю произошёл несчастный случай со смертельным исходом. При взрыве пороха погиб 13-летний подросток, ещё пять человек получили травмы. Полиция задержала руководителя команды, занимавшейся подготовкой воздушных шаров.
Напомним, в октябре в Индии во время празднования Дуссехры горящее чучело демона Раваны обстреляло зрителей петардами. Вместо праздничного салюта пиротехнические заряды полетели в сторону собравшихся. Перепуганные участники торжества бросились врассыпную.
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