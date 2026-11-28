В городе Таунджи в Мьянме празднование традиционного фестиваля огней едва не закончилось трагедией. Над головами зрителей загорелся воздушный шар с пиротехникой, которая начала взрываться прямо в толпе.

В Мьянме загоревшийся воздушный шар обрушил фейерверки на толпу людей. Видео © X / Slawa J

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как горящие фрагменты падают на землю, а люди в панике пытаются покинуть площадку. Некоторые участники праздника пытались защититься от летящих искр одеялами. По данным местных СМИ United Daily и DVB, только за одну из финальных ночей фестиваля (23–24 ноября) ожоги от падающих фейерверков получили 12–16 пострадавших, а общее число обратившихся за медицинской помощью с учетом давки и обмороков приблизилось к 120.

Фестиваль Тазаундайн — традиционный буддийский праздник, знаменующий окончание сезона дождей. Одним из главных событий торжества в Таунджи являются соревнования по запуску воздушных шаров с пиротехникой. В этом году в конкурсе участвовал 561 аэростат.

При этом ещё в октябре во время подготовки к фестивалю произошёл несчастный случай со смертельным исходом. При взрыве пороха погиб 13-летний подросток, ещё пять человек получили травмы. Полиция задержала руководителя команды, занимавшейся подготовкой воздушных шаров.