В Индии празднование Дуссехры едва не обернулось трагедией из-за неожиданного «ответного удара» демона Раваны. Огромное чучело, которое по традиции подожгли на глазах у зрителей, внезапно начало выпускать петарды прямо в толпу. Перепуганные люди бросились врассыпную, сообщает News18.

Курьёзный и одновременно опасный инцидент попал на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах мужчина поджигает основание гигантской фигуры, после чего внутри начинают взрываться пиротехнические заряды. Однако вместо праздничного салюта в небо ракеты полетели в сторону собравшихся.

В Индии горящее чучело демона Раваны обстреляло зрителей петардами. Видео © X/Gabbar

Зрители, находившиеся неподалёку от чучела, начали разбегаться, уклоняясь от искр и петард. При этом сам Равана продолжал гореть, а пиротехника — взрываться вокруг него. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Пользователи соцсетей с юмором восприняли происходящее. Некоторые пошутили, что десятиголовый демон решил не сдаваться без боя и устроил людям настоящую «контратаку». Другие обратили внимание на опасность использования большого количества пиротехники рядом со зрителями.

Дуссехра — один из важнейших индуистских праздников, символизирующий победу добра над злом. Согласно эпосу «Рамаяна», бог Рама одержал победу над демоном Раваной, похитившим его супругу Ситу. В память об этом событии в Индии ежегодно сжигают огромные чучела поверженного злодея.

Ранее в Калькутте на празднике Дурга-пуджа в давке погибли не менее 17 человек, ещё десятки пострадали. Трагедия произошла 17 октября в районе Чорбаган у временного павильона богини Дурги — давка началась вечером во время сильного дождя с грозой. Около 25 человек доставили в больницы, некоторые с признаками удушья, состояние ряда пациентов тяжёлое.