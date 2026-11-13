Председатель правления ВТБ Андрей Костин с иронией отреагировал на скандальную отставку основателя Nvidia Дженсена Хуанга. Банкир назвал предпринимателя «бедолагой» и выразил удивление тем, как быстро подробности его личной жизни стали достоянием общественности. Об этом он рассказал на конференции Банка России «Фокус на клиента».

Обсуждая с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной возможности современных технологий, Костин обратил внимание на то, что в цифровую эпоху скрыть личную информацию становится всё сложнее. В качестве примера он привёл историю бывшего руководителя американского производителя чипов.

«Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются, и еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала», — пошутил глава ВТБ.

Поводом для его слов стала отставка Хуанга, о которой Nvidia объявила 12 ноября. Предприниматель покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров компании на фоне сообщений о внебрачных отношениях.

Скандал приобрёл дополнительный резонанс после публикаций о предполагаемой связи Хуанга с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Nvidia начала внутреннюю проверку, однако публичных доказательств утечки корпоративных секретов представлено не было.

После ухода Хуанга временным руководителем Nvidia стала финансовый директор Колетт Кресс. Компания приступила к поиску постоянного преемника предпринимателя, который возглавлял её с момента основания в 1993 году.