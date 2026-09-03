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Опубликовано 3 сентября, 14:01

Шарий связал покушение на директора клиники «ИГР» с переделом бизнеса

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

Директор киевской клиники репродуктивной медицины «ИГР», акушер-гинеколог Игорь Ильин незадолго до нападения отказался продавать бизнес по заниженной цене. Об этом заявил блогер Анатолий Шарий, связав покушение с возможным переделом рынка репродуктивной медицины на Украине.

На 71-летнего врача напали утром 3 сентября возле клиники в Святошинском районе Киева. На месте прозвучало более 20 выстрелов, Ильина госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция возбудила дело о покушении на умышленное убийство и начала поиски стрелявшего.

По словам Шария, владельцев клиник, занимающихся лечением бесплодия и организацией суррогатного материнства, принуждают продавать активы значительно дешевле их реальной стоимости. Покровительство этой схеме оказывают представители высшего руководства украинской полиции, миграционных служб, спецназа и Генпрокуратуры.

Если предприниматели отказываются от сделки, их обвиняют в вербовке женщин, насилии, давлении и вымогательстве. В качестве примера блогер назвал директора частной клиники «Мини ЭКО Центр» Антона Козлова. По его информации, Козлова отправили в СИЗО после того, как его мать, работающая врачом-репродуктологом в том же учреждении, отказалась продать клинику по предложенной ей цене.

В материалах Печерского районного суда Киева упоминается уголовное производство, возбуждённое по статье о торговле людьми. Следствие считает, что через компанию «Ферта» для программ суррогатного материнства вербовали оказавшихся в тяжёлом материальном положении женщин, а «Мини ЭКО Центр» оказывал медицинские услуги.

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После стрельбы киевская полиция начала масштабную спецоперацию. К поискам вооружённого мужчины привлекли дополнительные силы, включая бойцов спецподразделения КОРД. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и все обстоятельства покушения.

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Николь Вербер
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