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Опубликовано 3 сентября, 10:58

Полиция Киева начала спецоперацию после стрельбы у клиники

Обложка © Telegram / Нацполиция Украины

Обложка © Telegram / Нацполиция Украины

В Святошинском районе Киева продолжается специальная полицейская операция после стрельбы. Правоохранители разыскивают вооружённого человека.

Сообщение о происшествии поступило утром. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция Киева привлекла к поиску дополнительные силы, в том числе бойцов спецподразделения КОРД. Личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Киевлянка открыла стрельбу во дворе жилого дома
Киевлянка открыла стрельбу во дворе жилого дома

До этого сегодня сообщалось, что в Святошинском районе Киева неизвестный расстрелял руководителя клиники репродуктологии. На месте прозвучало более двадцати выстрелов. Пострадавшего с тяжёлыми ранениями увезли в больницу. Это уже вторая стрельба в столице Украины за два дня — накануне перестрелку устроили сотрудники СБУ и ГУР.

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Наталья Демьянова
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