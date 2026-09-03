Полиция Киева начала спецоперацию после стрельбы у клиники

В Святошинском районе Киева продолжается специальная полицейская операция после стрельбы. Правоохранители разыскивают вооружённого человека.

Сообщение о происшествии поступило утром. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция Киева привлекла к поиску дополнительные силы, в том числе бойцов спецподразделения КОРД. Личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сегодня сообщалось, что в Святошинском районе Киева неизвестный расстрелял руководителя клиники репродуктологии. На месте прозвучало более двадцати выстрелов. Пострадавшего с тяжёлыми ранениями увезли в больницу. Это уже вторая стрельба в столице Украины за два дня — накануне перестрелку устроили сотрудники СБУ и ГУР.