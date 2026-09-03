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Регион
Опубликовано 3 сентября, 10:20

Более 20 выстрелов в упор: Главу клиники репродуктологии расстреляли в Киеве

В Киеве неизвестный расстрелял главу клиники репродуктологии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaRUD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaRUD

В Святошинском районе Киева неизвестный расстрелял руководителя клиники репродуктологии. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

По предварительным данным следствия, мужчина открыл огонь по 71-летнему директору столичной клиники репродуктологии в тот момент, когда тот выходил из машины.

Стрелявший вёл огонь практически в упор. На месте прозвучало более двадцати выстрелов. Пострадавшего с тяжёлыми ранениями увезли в больницу.

Как отмечают правоохранители, того, кто открыл стрельбу, на данный момент задержать не удалось.

Киевлянка открыла стрельбу во дворе жилого дома
Киевлянка открыла стрельбу во дворе жилого дома

Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева неизвестный устроил стрельбу. Полиция начала искать вооружённого человека, подняв по тревоге всех своих сотрудников, включая спецназ. Причины стрельбы пока неизвестны, обстоятельства выясняются. Это уже вторая стрельба в столице Украины за два дня — накануне перестрелку устроили сотрудники СБУ и ГУР.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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