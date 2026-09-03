Более 20 выстрелов в упор: Главу клиники репродуктологии расстреляли в Киеве

В Святошинском районе Киева неизвестный расстрелял руководителя клиники репродуктологии. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

По предварительным данным следствия, мужчина открыл огонь по 71-летнему директору столичной клиники репродуктологии в тот момент, когда тот выходил из машины.

Стрелявший вёл огонь практически в упор. На месте прозвучало более двадцати выстрелов. Пострадавшего с тяжёлыми ранениями увезли в больницу.

Как отмечают правоохранители, того, кто открыл стрельбу, на данный момент задержать не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева неизвестный устроил стрельбу. Полиция начала искать вооружённого человека, подняв по тревоге всех своих сотрудников, включая спецназ. Причины стрельбы пока неизвестны, обстоятельства выясняются. Это уже вторая стрельба в столице Украины за два дня — накануне перестрелку устроили сотрудники СБУ и ГУР.