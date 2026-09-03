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Опубликовано 3 сентября, 09:04

В Киеве вновь стрельба: Полиция ищет нападавшего

В Киеве произошла стрельба возле больницы

Обложка © Національна поліція України

Обложка © Національна поліція України

Утром 3 сентября в Святошинском районе Киева произошла стрельба возле больницы. Полиция начала операцию по поиску и задержанию вооружённого подозреваемого. Об этом сообщили правоохранительные органы Украины.

В результате случившегося, по предварительным данным правоохранителей, пострадал один человек. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Для проведения операции по тревоге подняли сотрудников территориального и главного управлений полиции.

К поискам и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в том числе бойцов спецподразделения КОРД. О причинах стрельбы и других возможных пострадавших пока не сообщается. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

В ГУР Украины впервые прокомментировали перестрелку с СБУ в Киеве
В ГУР Украины впервые прокомментировали перестрелку с СБУ в Киеве

Напомним, 2 сентября в Киеве, в микрорайоне Березняки на улице Юрия Шумского, произошли две вооружённые перестрелки — ночью и утром — между сотрудниками СБУ и Главного управления разведки. По сообщениям СМИ, причиной стало задержание или похищение заместителя командира террористической организации РДК* Степана Каплунова**. Согласно одной версии, его пытались освободить бойцы ГУР, согласно другой — СБУ проводила следственные действия. В ходе столкновений, по разным данным, погиб один и ранены несколько сотрудников ГУР. Ряд источников связывает инцидент с борьбой спецслужб за контроль над теневыми колл-центрами.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

** Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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