Знаменитые картины Ивана Шишкина вернулись в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после выставки в Санкт-Петербурге. Радостной новостью с любителями живописи поделились в музее.

Картины Ивана Шишкина вернулись в постоянную экспозицию Третьяковки. Фото © Telegram / Третьяковска официально

На своих привычных местах вновь оказались «Рожь», «Сосны, освещённые солнцем», «Утро в сосновом лесу» и другие работы выдающегося русского пейзажиста.

«Возвращение легендарного полотна «Утро в сосновом лесу» стало для музея одним из самых ожидаемых событий», — отметили в галерее.

Любопытно, что знаменитых медведей на картине 1889 года написал друг Шишкина, художник Константин Савицкий. Павел Третьяков приобрёл полотно за четыре тысячи рублей, четверть этой суммы получил Савицкий.

Почти семь месяцев работы живописца гостили в Северной столице. Масштабная выставка «Иван Шишкин. Русский лес», объединившая около 120 произведений мастера, завершилась в Русском музее 9 ноября. Теперь увидеть вернувшиеся шедевры можно в зале № 25 исторического здания Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, 10.

Ранее стало известно, что Пушкинский музей впервые за полвека представит публике картину Сандро Боттичелли. В ходе реставрации специалисты обнаружили под красочным слоем подготовительный рисунок итальянского мастера.