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Опубликовано 7 сентября, 09:01

«Шёл к преступнику с одним патроном»: Герой России рассказал о неизвестной операции спецназа на АПЛ «Вепрь»

Герой РФ Козлов рассказал о штурме захваченной подлодки «Вепрь» в 1998 году

Обложка © warheroes

Обложка © warheroes

Герой России, ветеран спецназа Андрей Козлов в интервью kp.ru военкору Александру Коцу впервые рассказал об операции по освобождению атомной подводной лодки «Вепрь», захваченной матросом-срочником в сентябре 1998 года. Это произошло ровно через неделю после теракта на Новой Земле, в освобождении заложников на котором Козлов также участвовал.

19-летний матрос Александр Кузьминых, служивший на камбузе, но хорошо знавший устройство лодки, нанёс удар кувалдой по голове часового, забрал автомат и спустился внутрь. Там он расстрелял восемь человек, включая того, кого называл своим другом. Козлов с напарником подошли к лодке через несколько минут, но Кузьминых уже заблокировал люк. Герой России тогда едва не столкнулся с преступником лицом к лицу.

«В автомате были патроны. У меня в пистолете — только один патрон. Для нас бы это однозначно закончилось не очень хорошо», — признался Козлов.

Переговоры с матросом вёл тот же офицер, что неделей ранее уговаривал террористов на Новой Земле. Кузьминых требовал патроны, угрожал взорвать лодку и готовил костры из регенеративных патронов и тряпки с маслом. Спецназу пришлось штурмовать лодку с полным боезапасом.

«Матрос, захвативший лодку, был уничтожен нами», — коротко сказал Козлов.

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Ранее сообщалось, что Великобритания неспособна эффективно противостоять новому поколению российских подводных вооружений. В частности атомной подлодке «Хабаровск» с торпедами «Посейдон», которая может нести до шести ядерных зарядов, создавая серьёзную угрозу, к которой страна недостаточно готова. Издание назвало «Посейдон» «оружием судного дня» и отметило, что аналогичной возможностью обладает и подлодка «Белгород».

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Анастасия Никонорова
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