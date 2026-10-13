Шёл по крыше воробей, нёс коробочку слюней: Россиянки бросились скупать странный «эликсир молодости» за 36 000

В России появился японский напиток с экстрактом съедобных птичьих гнёзд, который рекламируют как средство для молодости кожи. За упаковку из десяти флаконов продавцы просят больше 36 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Основой экстракта служат гнёзда саланганов — родственников стрижей из Юго-Восточной Азии. Птицы строят их из собственной слюны. Собранные гнёзда очищают и используют для приготовления напитков и десертов.

Гнёзда саланганов. Фото © Wikipedia/Reforma.imufomot

Шоты со вкусом личи продают во флаконах по 30 мл. Помимо экстракта гнёзд, в составе указаны рыбный коллаген, сироп агавы, концентрат яблочного сока и гиалуроновая кислота. Рекомендуемый продавцами режим — один флакон в день. Таким образом, упаковки стоимостью более 36 тысяч рублей хватает всего на десять дней.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, российская цена примерно в 2,6 раза выше японской. Производитель обещает улучшение состояния кожи, повышение её упругости и замедление старения.

Однако исследования экстракта птичьих гнёзд пока не позволяют считать такие обещания доказанными. Отдельные клинические работы изучали изменения морщин и других показателей кожи, но научный обзор подчёркивает необходимость дальнейших исследований на людях для подтверждения эффективности и безопасности. Эти результаты также нельзя автоматически переносить на конкретный напиток.

Продукт способен вызывать аллергию: в медицинской литературе описаны случаи анафилаксии после употребления съедобных птичьих гнёзд. SHOT ПРОВЕРКА также обращает внимание на риск загрязнений при недостаточной обработке сырья и вред для птиц, если гнёзда забирают до завершения размножения.

Ранее диетолог Марина Макиша в беседе с Life.ru предостерегала от завышенных ожиданий от добавок с коллагеном. Она обращала внимание на небольшой размер отдельных исследований и их коммерческое финансирование, призывая критически оценивать обещания омоложения.