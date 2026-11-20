Американский теннисист Бен Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. Путёвку в плей-офф 24-летнему спортсмену обеспечила победа немца Александра Зверева над французом Артюром Фисом со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Ранее Шелтон в заключительном матче группового этапа обыграл испанца Рафаэля Ходара со счётом 7:6 (10:8), 7:5. После этого американцу оставалось дождаться результата встречи Зверева и Фиса. Французу для выхода в полуфинал требовалась победа в двух сетах, однако немец выиграл уже первую партию и гарантировал Шелтону второе место в группе.

Для американца это второе участие в Итоговом турнире ATP. В 2025 году он дебютировал в соревнованиях, но проиграл все три встречи группового этапа. Теперь Шелтон завершил выступление в квартете с двумя победами и одним поражением.

В полуфинале американцу предстоит встретиться с испанцем Карлосом Алькарасом, который досрочно занял первое место в другой группе. Зверев, выигравший все три матча, сыграет со вторым полуфиналистом из квартета Алькараса.

Последняя путёвка в плей-офф достанется победителю встречи россиянина Даниила Медведева и американца Фрэнсиса Тиафо. Итоговый турнир ATP завершится 22 ноября.