В Самаре владельцы почти 100 участков под строительство домов столкнулись с требованием вернуть землю государству. Прокуратура считает, что наделы в Студёном Овраге незаконно выбыли из федеральной собственности. По словам местной жительницы Ирины, её семья уже лишилась одного участка площадью 1300 квадратных метров, а второй стал предметом нового иска.

Землю покупали для строительства дома, но приступить к работам не успели, поделилась женщина. При этом кредит за покупку семья продолжает выплачивать. Не менее 90 владельцев участков могли столкнуться с аналогичной проблемой. Отдельно в мае пресс-служба Самарского областного суда сообщала о 72 исках природоохранного прокурора по участкам в районе Студёного Оврага. Все они поступили 24 апреля 2026 года.

Основание требований — происхождение земли. По позиции прокуратуры, участки сформировали на территории лесничества, а необходимых согласований для их передачи не было. Покупатели возражают: в ЕГРН значились земли населённых пунктов с разрешением на индивидуальное жилищное строительство, поэтому о нарушениях прежних лет они знать не могли.

Спор выходит далеко за пределы одного посёлка. Рослесхоз сообщал о возвращении в федеральную собственность 8,1 тысячи гектаров самарских лесов, которые выбыли из неё на основании судебного решения 2009 года без согласования с ведомством. В августе 2025-го областной суд также признал недействующим генплан Самары в части включения спорных лесных участков в городские границы.

Некоторые собственники уже попытались обжаловать изъятие, сообщает «База». Однако 7 сентября Самарский областной суд оставил без удовлетворения жалобу Ирины Налитовой, купившей участок на торгах в декабре 2021 года. Её защита настаивала на добросовестности покупки и пропуске срока исковой давности.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказывал, что перед строительством дома необходимо проверить, внесены ли координаты границ участка в ЕГРН. По его словам, ориентироваться только на забор рискованно. Постройка может оказаться на чужой территории или в зоне, где строительство запрещено. С 1 марта 2025 года отсутствие сведений о границах в ЕГРН считается основанием для приостановки кадастрового учёта дома или регистрации права на него.