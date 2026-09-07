«Схема инфоцыган Лерчек и Блиновской»: Мизулина проверит блогершу Миронову после рекламы с могилой

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила проверить блогершу Анастасию Миронову после рекламы парфюма с фотографией могилы. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По мнению Мизулиной, авторы публикации могли использовать провокационный контент, чтобы привлечь внимание к малоизвестному бренду. Она сочла такой подход особенно неуместным на фоне трагедий, с которыми сталкиваются многие семьи.

Глава ЛБИ также заявила о намерении обратиться в соответствующие инстанции, чтобы проверить соблюдение рекламодателями налогового законодательства. Поводом для этого стали сообщения подписчиков о дополнительной деятельности блогеров.

«По словам подписчиков, блогеры, опубликовавшие рекламу, ещё и продают марафоны в соцсетях. Возникает вопрос — с уплатой налогов у них всё так же ровно, как с генерацией сомнительного контента? Или прибегают к схемам инфоцыган Лерчек и Блиновской? Зададим этот вопрос соответствующим инстанциям», — написала Мизулина.

Она назвала подобную рекламную подачу проявлением отсутствия эмпатии. При этом глава организации отдельно подчеркнула, что намерена выяснить не только обстоятельства появления спорной публикации, но и возможные нарушения в финансовой деятельности её авторов.

Напомним, бренд Анастасии Мироновой Predubezhdai оказался в центре скандала из-за рекламы парфюма для волос. В рамках рекламной кампании были опубликованы кадры, среди которых подписчики заметили фотографию, напоминающую небольшую могилу. Снимок вызвал резкую реакцию аудитории. Пользователи обвинили авторов в попытке превратить тему смерти и чужого горя в рекламную эстетику. В комментариях прозвучали призывы к отмене блогерши и её бренда.