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Опубликовано 1 октября, 06:40

Шесть человек пострадали из-за грузовика с отказавшими тормозами во Владивостоке

Обложка © Telegram / VLADIVOSTOK1.RU | Новости Приморья

Обложка © Telegram / VLADIVOSTOK1.RU | Новости Приморья

Шесть человек пострадали в массовой аварии на улице Шепеткова во Владивостоке. Среди них два гражданина Китая. Пострадавших доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

«1 октября, в результате массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Шепеткова, бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу № 2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая», — указано в сообщении.

Сейчас врачи оценивают состояние пострадавших и определяют степень тяжести полученных травм. Медики также оказывают им необходимую помощь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, у спускавшегося по улице Спиридонова грузовика отказали тормоза. В следствие этого он задел несколько легковушек и автобус, пока не врезался в двигавшийся навстречу большегруз. Всего повреждения получили 11 автомобилей.

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Ранее семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Волгоградской области. Среди них оказались четверо детей. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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Лия Мурадьян
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