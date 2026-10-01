Шесть человек пострадали из-за грузовика с отказавшими тормозами во Владивостоке

Шесть человек пострадали в массовой аварии на улице Шепеткова во Владивостоке. Среди них два гражданина Китая. Пострадавших доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

«1 октября, в результате массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Шепеткова, бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу № 2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая», — указано в сообщении.

Сейчас врачи оценивают состояние пострадавших и определяют степень тяжести полученных травм. Медики также оказывают им необходимую помощь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, у спускавшегося по улице Спиридонова грузовика отказали тормоза. В следствие этого он задел несколько легковушек и автобус, пока не врезался в двигавшийся навстречу большегруз. Всего повреждения получили 11 автомобилей.

Ранее семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Волгоградской области. Среди них оказались четверо детей. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.