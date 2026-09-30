Опубликован список студенток, погибших в массовом ДТП у моста в Красноярске

Три студентки Сибирского федерального университета погибли в массовой аварии с шестью автомобилями в Красноярске. Подробности происшествия сообщили в прокуратуре края, личности девушек подтвердили в пресс-службе СФУ.

ДТП случилось утром 29 сентября на улице Дубровинского неподалёку от Николаевского моста. По предварительной версии, Volkswagen Golf при перестроении столкнулся с двигавшейся в том же направлении Lada Largus, после чего оказался на встречной полосе и врезался в Volkswagen Passat. Затем участниками цепной аварии стали ещё три машины.

В Passat находились три студентки СФУ. Кристина, Дарья и Анастасия получили смертельные травмы. Управлявший автомобилем их однокурсник выжил и был госпитализирован.

В университете рассказали, что девушки учились в Институте нефти и газа, дружили и активно участвовали в молодёжных движениях. Руководство вуза выразило соболезнования их близким и пообещало оказать необходимую поддержку.

«Университет сделает все необходимое, чтобы поддержать семьи», — заверили в СФУ.

Родным готовы предоставить юридическую, организационную и материальную помощь.