Шесть домов в Новороссийске почти полностью разрушены после атаки БПЛА

Шесть частных домов в Восточном районе Новороссийска оказались разрушены практически до основания после атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, именно в этих домовладениях зафиксированы наиболее серьёзные повреждения. Семьям, которые лишились жилья, власти пообещали помочь с расселением.

«Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района — они повреждены практически до основания», — написал Кравченко в соцсетях.

После атаки в городской больнице остаются 17 пострадавших, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек, включая ребёнка, при атаке БПЛА на Новороссийск. Основной удар пришёлся на жилые кварталы города. Повреждения также получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм. Кроме того, пострадали детский сад, школа, здание поликлиники и водопровод.