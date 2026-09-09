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Опубликовано 9 сентября, 17:21

Шесть домов в Новороссийске почти полностью разрушены после атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Шесть частных домов в Восточном районе Новороссийска оказались разрушены практически до основания после атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, именно в этих домовладениях зафиксированы наиболее серьёзные повреждения. Семьям, которые лишились жилья, власти пообещали помочь с расселением.

«Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района — они повреждены практически до основания», — написал Кравченко в соцсетях.

После атаки в городской больнице остаются 17 пострадавших, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ
Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек, включая ребёнка, при атаке БПЛА на Новороссийск. Основной удар пришёлся на жилые кварталы города. Повреждения также получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм. Кроме того, пострадали детский сад, школа, здание поликлиники и водопровод.

Больше новостей о пожарах, разрушениях и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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