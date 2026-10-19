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Регион
Опубликовано 19 октября, 21:37

Шесть копов с пистолетами: Егора Крида едва не застрелили полицейские в США

Егор Крид рассказал о задержании полицией США под угрозой оружия

Обложка © Telegram/ ЕГОР КРИД

Обложка © Telegram/ ЕГОР КРИД

Шестеро американских полицейских направили оружие на Егора Крида и его друга, приняв их за вооружённых преступников. О неприятном эпизоде во время поездки в США певец рассказал в прямом эфире в соцсетях. По словам артиста, ситуация произошла в июле в Лос-Анджелесе.

Егор Крид рассказал, как полицейские в США направили на него оружие. Фото © Telegram/ ЕГОР КРИД

Егор Крид рассказал, как полицейские в США направили на него оружие. Фото © Telegram/ ЕГОР КРИД

Исполнитель утверждает, что правоохранители действовали так, словно перед ними находились опасные подозреваемые. Мужчин остановили, после чего сотрудники полиции достали оружие и надели на них наручники.

При этом один из офицеров, как рассказал Крид, позднее признался, что был готов открыть огонь в случае неповиновения. Таким образом, попытка разобраться в происходящем могла обернуться для музыканта серьёзными последствиями.

Певец вспомнил эту историю спустя несколько месяцев после поездки. При этом он не уточнил, что именно заставило полицейских принять его и приятеля за предполагаемых преступников и как долго продолжалось задержание.

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Незадолго до рассказа об американской полиции Егор Крид сообщил об отмене трёх концертов в России. Выступления должны были пройти 17 октября в Астрахани, 21 октября в Уфе и 22 октября в Нижнекамске. По словам артиста, организаторы не смогли обеспечить технические условия, необходимые для полноценного шоу. При этом об отмене концертов в других городах певец не объявлял.

Больше новостей о российских исполнителях и концертах — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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