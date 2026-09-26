Шесть КПП на границе с Калининградской областью закроют на техобслуживание

Шесть пунктов пропуска в Калининградской области на границе с Литвой и Польшей временно прекратят работу из-за планового отключения электроснабжения. Работы пройдут с 30 сентября по 21 октября, сообщили в Калининградской областной таможне.

Отключения связаны с техническим обслуживанием трансформаторных подстанций и распределительных устройств. На каждом КПП работы займут четыре часа — с 09:00 до 13:00 по местному времени. Таможня рекомендовала учитывать даты временного закрытия при планировании поездок за пределы Калининградской области.

В первую очередь ограничения затронут Советск — его закроют 30 сентября. Затем работы пройдут на Чернышевском (5 октября), железнодорожном пункте Нестеров (7 октября), Мамоново — Гжехотки (14 октября) и Багратионовске (16 октября). Завершится серия отключений 21 октября на пункте пропуска «Калининград» в Балтийске. В остальные часы все перечисленные КПП будут работать в обычном режиме.

Ранее около тысячи человек не смогли пересечь российско-грузинскую границу из-за угрозы схода селя. Пункт пропуска Верхний Ларс закрыт в обоих направлениях. Путешественники сообщают, что их начали разворачивать около пяти утра. Перед КПП образовались длинные очереди, некоторые водители остановились в грузинском посёлке Коби. Ограничения связаны с сигналом системы раннего предупреждения в районе ледника Девдораки. После сильного ливня датчики зафиксировали подъём уровня воды.