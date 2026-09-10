Шесть «квадратов» и ни одного окна: В Москве продают «нору хоббита» в подвале почти за 2 млн рублей

Микроапартаменты площадью всего 6 кв. м выставили на продажу в центре Москвы за 1,9 млн рублей. Помещение находится на цокольном этаже и не имеет окон, выяснил ТАСС при анализе объявлений о недвижимости.

Объект расположен в кирпичном доме 1910 года постройки в пешей доступности от станции метро «Савёловская». В помещении есть совмещённый санузел с индивидуальными счётчиками и установлена новая металлическая дверь, однако самому объекту требуется ремонт.

Это не единственное подобное предложение на московском рынке. За 2,1 млн рублей недалеко от метро «Академическая» продаётся студия площадью 10 кв. м. Она также расположена на цокольном этаже, не имеет окон, но оборудована санузлом и отдельным входом со двора.

Более просторный вариант нашли возле метро «Люблино»: двухкомнатные апартаменты площадью 31 кв. м в подвальном помещении предлагают за 3 млн рублей. Окон там тоже нет, зато сделан ремонт, оборудована кухня, установлен тёплый пол.

Владелец агентства «AVG Недвижимость» Анна Гусева объяснила, что подвальные помещения не отвечают требованиям, предъявляемым к квартирам, поэтому такие объекты обычно оформляются как апартаменты либо коммерческая недвижимость.

«Такие объекты стоят заметно дешевле обычных квартир, однако цена покупки отражает только часть будущих расходов», — предупредила эксперт.

По её словам, для постоянного проживания владельцу могут потребоваться принудительная вентиляция, защита от грунтовых вод и протечек, а также доработка канализации. Дополнительными проблемами могут стать сырость и плесень, из-за чего первоначальная экономия способна обернуться серьёзными расходами.

Ранее сообщалось, что вторичка в Москве может подорожать на 5–7% к концу года. Причиной назвала конкуренция за более выгодные объекты.