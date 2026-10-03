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Опубликовано 3 октября, 12:51

Шесть лет без права выезда: Россия призвала освободить заточённого на Шри-Ланке капитана Тюткало

Захарова рассказала о работе по возвращению капитана X-Press Pearl в Россию

Обложка © Wikipedia / Isuruhetti

Обложка © Wikipedia / Isuruhetti

МИД РФ продолжает добиваться защиты прав капитана Виталия Тюткало, которому запрещено покидать Шри-Ланку уже шесть лет. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«В отношении капитана затонувшего в 2021 году у берегов Шри-Ланки судна X-PressPearl Виталbя Тюткало отмечу, что с 2023 года за помощью в Посольство России в Коломбо или в МИД России не обращались ни он сам, ни его родственники», цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Захарова напомнила, что 2 апреля 2026 года на консультациях в Коломбо замглавы МИД России Андрей Руденко вновь заявил о необоснованности длительного удержания россиянина и необходимости ускорить судебный процесс. Российская сторона, по словам представителя ведомства, следит за соблюдением процессуальных прав Тюткало.

Капитану запрещено выезжать из страны, однако внутри Шри-Ланки он может свободно передвигаться и встречаться с семьёй. Захарова добавила, что проживание моряка и услуги адвокатов оплачивает компания-работодатель из Сингапура.

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Ранее о подробностях жизни Тюткало рассказывала его дочь Вера. Несмотря на отсутствие официального ареста и возможность свободно передвигаться по стране, у капитана изъяли паспорт, и он обязан ежемесячно, а иногда и чаще, посещать судебные заседания.

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Полина Никифорова
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