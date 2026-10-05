Шесть летевших в Сочи самолётов ушли на запасные аэродромы

Шесть самолётов, следовавших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за действующих ограничений воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На запасные аэродромы по решению авиакомпаний ушло шесть бортов», — говорится в сообщении воздушной гавани.

К этому часу задерживается вылет 22 рейсов. Среди них десять направлений в Москву, по два — в Екатеринбург и Санкт-Петербург, а также по одному в Челябинск, Киров, Новосибирск, Ереван, Тель-Авив, Казань, Омск и Пермь. Время ожидания составляет от менее часа до восьми часов.

На прилёт задерживаются ещё 16 рейсов. Четыре самолёта должны прибыть из Москвы, по два — из Стамбула и Екатеринбурга, остальные — из Новосибирска, Казани, Батуми, Белграда, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Еревана и Кирова. Максимальная задержка достигает девяти часов.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в очередной раз ввели в 16:16 мск. К настоящему моменту они отменены. Аналогичные меры в целях безопасности полётов действовали также в Краснодаре и Геленджике.

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