Шесть минут без воздуха: В Британии девочка умерла спустя 4 месяца после ошибки медсестры

В Великобритании медсестра случайно отключила аппарат искусственной вентиляции лёгких у 13-летней девочки, которая не могла самостоятельно дышать. Спустя четыре месяца ребёнок скончался, однако связь между происшествием и смертью остаётся предметом спора. Об этом сообщает издание Metro.

Трагическая история началась 15 февраля 2022 года в городе Сент-Хеленс графства Мерсисайд. Джой Осундеко с рождения имела синдром Дауна и несколько тяжёлых сопутствующих заболеваний. Для поддержания жизни девочке требовалась непрерывная работа дыхательного оборудования.

В тот день медицинская работница отключила аппарат на шесть минут. Мать обнаружила ребёнка без сознания, после чего отец немедленно начал вручную подавать кислород. Благодаря его действиям дыхание удалось восстановить.

После происшествия Джой госпитализировали. Девять дней она провела под наблюдением врачей, однако, по утверждению родителей, прежнее состояние здоровья вернуть не удалось. Девочка стала значительно слабее, а её самочувствие продолжало ухудшаться.

13 июня 2022 года пациентка умерла в возрасте 14 лет. Непосредственной причиной смерти стал инсульт, повлёкший гибель ствола головного мозга. Позднее родственники изучили записи домашнего видеонаблюдения и обнаружили, что медсестра последовательно нажимала кнопки устройства перед его выключением.

Компания Optima Health and Social Care Ltd, предоставлявшая услуги по уходу, признала нарушение своих обязанностей, но отвергла утверждение о том, что отключение ИВЛ причинило вред здоровью ребёнка или способствовало его смерти. Стороны заключили досудебное соглашение о компенсации.

В декабре 2025 года уголовное преследование медработницы прекратили. Тем не менее профессиональный регулятор — Совет по сестринскому и акушерскому делу Великобритании — продолжает разбирательство.

Ранее Life.ru сообщал о смертельной врачебной ошибке в Нижегородской области, где пациенту перелили кровь несовместимой группы. Мужчина скончался, несмотря на усилия реаниматологов. Суд признал заведующую отделением виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ограничение свободы на один год и два месяца.