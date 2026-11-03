Шесть российских моряков и один гражданин Казахстана 3 ноября покинут арестованный у берегов Индии танкер Unity. В ближайшие дни они должны вернуться на родину. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Калькутте.

«Первая группа моряков — семь человек (шесть россиян и один египтянин) — благополучно вернулась домой. Вторая партия — также семь человек (шесть россиян и один казахстанец) — покинут судно сегодня и в ближайшие дни прибудут на родину», — говорится в заявлении диппредставительства.

На борту танкера останутся ещё девять членов экипажа — восемь россиян и один египтянин. Они смогут покинуть судно после прибытия сменной команды, которую индийская сторона выбирает по итогам проводимого тендера.

Сам танкер, по информации генконсульства, индийский суд признал брошенным владельцами. После этого судно было принято местной стороной на баланс.

Unity находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке возле индийского порта Парадип. Танкер ходит под флагом Камеруна. По словам родственников моряков, за месяцы вынужденного пребывания на борту экипаж столкнулся с нехваткой продовольствия, питьевой воды, проблемами со связью и техническими неисправностями.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении первых российских моряков с арестованного в Индии танкера Unity. 1 ноября родственники встретили одного из членов экипажа в Минеральных Водах. Ещё четверо моряков должны были прибыть в Сочи, а двое — в Москву. Возвращение остальных участников команды ожидалось в ближайшее время.