Перевести ребёнка в детский сад рядом с домом можно даже посреди года. Для этого родителям нужно выбрать подходящие учреждения, подать заявление и дождаться решения о зачислении. О порядке перевода Life.ru рассказала депутат Государственной Думы, представитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева.

«Возможность посещать детский сад рядом с домом — это не просто удобство, а возможность сэкономить время, снизить транспортные расходы и сделать повседневную жизнь семьи комфортнее. Ко мне часто обращаются семьи, которые хотят перевести ребёнка в детский сад поближе к дому. Не всегда удаётся получить место в желаемом учреждении при первоначальном комплектовании, и родителям приходится тратить много времени на дорогу», — отмечает парламентарий.

Перевести ребёнка в другой детский сад можно и в течение года. Возможность зачисления зависит от наличия свободных мест и установленного порядка комплектования.

Что необходимо сделать для перевода ребёнка в другой детский сад

1. Выбрать подходящие детские сады рядом с домом, учитывая возраст ребёнка и режим работы учреждения.

2. Подать заявление на перевод через городской портал «Госуслуг» или МФЦ.

3. Обязательно указать приоритет детских садов в заявлении. На первое место поставьте учреждение, в которое хотите перевести ребёнка в первую очередь, а затем укажите другие подходящие варианты.

4. Подготовить необходимые документы. Их точный перечень уточните при подаче заявления.

5. Дождаться решения. Лучше рассматривать несколько учреждений, поскольку зачисление зависит от наличия свободных мест.

6. Не отказываться от текущего места заранее. Сначала необходимо согласовать возможность зачисления в новый детский сад.

Если свободных мест нет, обратитесь в комиссию по комплектованию детских садов вашего района, чтобы уточнить порядок постановки на учёт и возможные варианты перевода.

«Призываю вас своевременно обращаться за разъяснениями и использовать предусмотренные возможности для перевода ребёнка», — заключила депутат.

Осенью дети дошкольного возраста нередко становятся более сонливыми, раздражительными и капризными. Из-за этого утренние сборы в детский сад порой даются родителям особенно тяжело. Такие изменения часто связаны с сокращением светового дня и возвращением к привычному режиму после летних каникул. Как помочь ребёнку легче адаптироваться к осени, читайте в материале Life.ru.