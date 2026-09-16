Шесть жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Шесть жителей Белгородской области получили ранения в результате атак беспилотников. Под удары попали несколько населённых пунктов региона, сообщили в областном оперативном штабе.

В селе Ржевка Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль — пострадал мужчина. Ещё один человек получил ранения после удара по грузовику в селе Венгеровка Ракитянского округа.

Кроме того, в посёлке Пролетарский женщина пострадала из-за детонации беспилотника. Ещё один человек получил травмы на территории предприятия в посёлке Отрадовский Краснояружского округа. Двое пострадавших находятся в Красной Яруге, где ранее также произошла атака на автомобиль.

Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты устанавливают последствия ударов и оценивают ущерб, нанесённый объектам инфраструктуры и транспорту.

Ранее Life.ru писал, что Белгородская область стала одним из самых атакуемых российских регионов за неделю. По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, за этот период при ударах погибли восемь мирных жителей и ещё 79 получили ранения. Основной целью атак, по его словам, становились приграничные территории, жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Большая часть ударов наносилась с помощью беспилотников.