В американском штате Флорида арестовали шестерых сотрудников скотобойни, где покупателям разрешали самостоятельно забивать приобретённых животных. По версии следствия, организаторы мероприятия допускали крайне жестокое обращение со скотом и даже привлекали к происходящему детей. Об этом сообщила прокуратура штата.

Речь идёт о предприятии Ali Meat International в Орландо, где 6 и 7 июня 2025 года устроили публичный забой скота. Расследование началось в августе того же года, когда сотрудники надзорного ведомства получили от очевидца 19 видеозаписей с мероприятия.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер рассказал, что следователи назвали увиденное одним из самых жестоких случаев обращения с животными за всю свою карьеру. По его словам, сотрудники предприятия также дали нож 12-летнему ребёнку и помогли ему зарезать овцу.

Всех шестерых фигурантов задержали 20 ноября. Четверо из них находились на территории США без законных оснований. Ими также занялась американская иммиграционная служба.

В зависимости от предъявленных обвинений фигурантам грозит от 10 до 105 лет лишения свободы. Самое суровое наказание в случае признания виновным может получить 44-летний управляющий предприятием Надим Шакил. Скотобойня прекратила работу.

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