В Зеленогорске Красноярского края на территории крупного мясокомбината обнаружили незаконные захоронения останков животных общим объёмом около 500 кубометров. Кроме того, предприятие сбрасывало производственные стоки на землю без предварительной очистки. За сокрытие нарушений ветеринар получил не менее 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

На мясокомбинате раскрыли схему с подкупом ветеринара. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Как установили правоохранители, на комбинате имелось необходимое оборудование для безопасной утилизации биологических отходов. Однако по указанию руководителя предприятия его фактически не использовали. Вместо этого останки животных вывозили в ямы на прилегающей территории.

«Обнаружены места захоронения останков животных общим объёмом около 500 кубических метров, зафиксированы факты сброса неочищенных стоков и длительного неиспользования оборудования», — сообщили в полиции.

Ведущий ветеринарный врач, закреплённый за предприятием, знал о нарушениях, но не принимал мер для их устранения. Вместо этого он вносил в государственную информационную систему «Меркурий» фиктивные сведения о надлежащей утилизации биологических отходов. За сокрытие нарушений специалист, как считают следователи, получал деньги от руководителя мясокомбината. По данным Следственного комитета, выплаты продолжались с июня 2025-го по июнь 2026 года. Предварительная сумма незаконного вознаграждения превысила 240 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции обследовали производственные помещения и прилегающую территорию. Помимо мест захоронения животных, они обнаружили следы сброса неочищенных стоков, а также изъяли служебную документацию и другие материалы. По фактам получения и дачи взятки возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 УК РФ. Обоим фигурантам предъявили обвинения, суд заключил их под стражу. Следователи продолжают устанавливать общую сумму незаконных выплат и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.