Шестикратного чемпиона Франции отдают за €1: Что случилось с легендарным «Бордо»

Один из самых титулованных клубов французского футбола оказался фактически дешевле чашки кофе. Компания нынешнего владельца «Бордо» Жерара Лопеса подписала соглашение о передаче клуба инвестиционному фонду Park Bench всего за символический один евро. Правда, эта цена совсем не означает, что новый собственник получает знаменитую команду почти бесплатно: вместе с клубом ему предстоит принять на себя его многомиллионные долги. WebGirondins

О заключении соглашения 30 сентября сообщили сами «жирондинцы». Теперь будущим владельцам предстоит пройти ещё несколько обязательных процедур. В частности, сделку и бюджет клуба на сезон-2026/27 должна рассмотреть региональная комиссия по финансовому контролю Лиги футбола Новой Аквитании. Изменения в плане финансового оздоровления также должен утвердить коммерческий суд.

То есть один евро здесь — исключительно символическая сумма за акции. Реальная цена спасения «Бордо» куда выше.

По информации L’Équipe, вместе со сменой собственника кредиторы обсуждают серьёзную реструктуризацию задолженности клуба. Общая сумма требований должна сократиться примерно с €26 млн до €13 млн, а срок исполнения плана по выплатам хотят увеличить с десяти до двенадцати лет. Жерар Лопес при этом должен отказаться от собственных требований к клубу и ряда предусмотренных прежними договорённостями финансовых прав.

Для «Бордо» соглашение имеет куда большее значение, чем обычная смена хозяина. Ещё несколько дней назад перед клубом фактически маячила перспектива ликвидации: коммерческий суд устанавливал срок, после которого мог начаться процесс прекращения действующего плана спасения. Сделка с Park Bench позволяет пока избежать такого сценария.

Ещё недавно подобная судьба одного из крупнейших футбольных брендов Франции казалась почти немыслимой. «Бордо» шесть раз становился чемпионом страны и четыре раза выигрывал Кубок Франции. Последнее золото Лиги 1 команда завоевала в сезоне-2008/09, а ещё в сезоне-2009/10 дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Однако за последующие годы спортивный и финансовый кризис отбросил клуб далеко от элиты. В 2024 году «Бордо» лишился профессионального статуса и оказался в любительском футболе. В прошлом сезоне команда выступала в четвёртом дивизионе, но летом 2026 года из-за проблем с финансовыми гарантиями была исключена из системы национальных чемпионатов. Сейчас наиболее вероятный вариант — участие в Régional 1, шестом уровне французского футбола.

Новые владельцы теперь должны не только разобраться с долгами, но и практически заново выстроить спортивную жизнь клуба. Финансовый контроль должен определить, сможет ли «Бордо» утвердить бюджет и наконец начать сезон. По данным L’Équipe, первый матч в чемпионате команда рассчитывает провести 17 октября против резервного состава «Авирон Байонне».

Так что сенсационный €1 — это не реальная стоимость шестикратного чемпиона Франции, а цена передачи проблемного актива вместе с обязательствами. Для болельщиков куда важнее другое: соглашение даёт «Бордо» шанс избежать исчезновения и начать долгий путь обратно из регионального футбола.